Киев, 9 мая, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Генерал-майор Сергей Рудь лишился должности начальника управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

УГО Генерал-майор Сергей Рудь

О причинах увольнения 47-летнего уроженца Хмельницкой области не уточняется. Рудь возглавлял украинское управление госохраны с октября 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на сайте офиса Зеленского разместили указ об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Уточнялось, что его отправили в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы. В этот же день Зеленский официально назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Глава киевского режима 1 мая уволил с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка. Об официальных распоряжениях о том, кто займёт освободившуюся должность, не известно.

В начале апреля советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк сообщил о намерении Зеленского реформировать правительство, чтобы организовать «максимально эффективный» государственный аппарат.