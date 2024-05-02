Киев, 2 мая, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с должности руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Соответствующий указ 1 мая опубликовал официальный сайт Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», — говорится в тексте документа.

О том, кто займёт освободившуюся должность, пока не известно, официальных распоряжений не поступало.

В начале месяца журналисты украинского издания «Следствия. Инфо» опубликовали результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что семья Витюка в декабре прошлого года приобрела дорогостоящую жилплощадь на сумму более 657 тысяч долларов. Как утверждают журналисты, вскрывшееся свидетельствует о причастности Витюка к коррупционной деятельности с учётом официальной зарплаты чиновника. Спустя несколько дней после публикации сотрудники ТЦК (аналог военкомата) попытались вручить повестку автору расследования Евгению Шульгату. Позднее выяснилось, что указания представителям военкомата давал один из близких к Витюку сотрудников департамента кибербезопасности СБУ.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля правительство Украины без указания причин увольнения отправило в отставку заместителя главы министерства обороны страны Виталия Половенко. В начале месяца советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк сообщил о намерении Зеленского реформировать правительство, чтобы организовать «максимально эффективный» государственный аппарат.