Киев, 9 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 мая официально назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

Указ был опубликован на официальном сайте Зеленского.

«Назначать Залужного Валерия Фёдоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья, сохранив ему право ношения военной формы.

В феврале 2024 года глава киевского режима уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, экс-главнокомандующий ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу.

Залужный родился в 1973 году в Новограде-Волынском (Житомирская область) в семье военных. Он окончил Одесское высшее объединённое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Главнокомандующим ВСУ он был назначен в июле 2021 года.

Пребывание в Лондоне может стать не крестом на политической карьере Залужного, а инвестицией в неё, вся же неизбежная катастрофа киевского режима достанется Зеленскому, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.