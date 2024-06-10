Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран БРИКС на совещании в Нижнем Новгороде 10 июня согласовали текст совместного заявления, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Булкин/ТАСС

«Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление», — сообщила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Нижнем Новгороде началась встреча глав МИД стран БРИКС. В совещании участвуют дипломаты из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии, Египта. На полях саммита Лавров провёл двустороннюю встречу с коллегой из Китая Ван И. Также сегодня состоялись российско-бразильские переговоры.

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Глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая совещание, объявил минуту молчания в память о погибших в результате крушения вертолёта президенте Ирана Эбрахиме Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

Саммит на уровне глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде продлится два дня.