Берлин, 10 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Выборы в Европарламент разделили Германию почти по границе ФРГ и ГДР, сообщило 10 июня немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

«Политически Германия разделена на две части — причём практически точно по границе бывшей ГДР и ФРГ», — отметил репортёр Гонне Гарлинг.

Так, согласно данным избирательной комиссии Европарламента, в «старых» федеральных землях победу преимущественно одерживает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Лишь в нескольких крупных городах, таких как Гамбург или Киль, большинство избирателей проголосовало за «Зелёных».

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла лидирующую позицию в Бремене, Бремерхафене и Херне. В «новых» федеральных землях лидировала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Исключением стали Берлин и Потсдам. Там большинство проголосовало за «Зелёных».

Как отметил немецкий репортёр, в округе Айхсфельд большинство избирателей проголосовали за ХДС, иначе граница по результатам выборов в Европарламент в точности соответствовала бы бывшей границе между ФРГ и ГДР.

По данным избирательной комиссии ЕП, явка на выборах составила 64,8% и достигла нового максимума с момента объединения Германии.

Как сообщало 10 июня ИА Регнум, правая немецкая партия АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии, заняв второе место. Впервые в истории Германии крайне правая партия стала второй на общенациональных выборах. Консервативный блок ХДС/ХСС, набравший 30% голосов, занял первое место. При этом СДПГ потерпела провал, набрав лишь 13,9% голосов избирателей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что результаты выборов в Европарламент, на которых одержали убедительную победу силы, оппозиционные действующему руководству Франции и Германии, отправляют лидеров этих двух стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца «на свалку истории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июня заявил о тенденции к повышению популярности правых партий в Европарламенте. Он добавил, что рост популярности правых партий виден невооружённым взглядом.

Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня.