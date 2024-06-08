Москва, 8 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения войск группировки «Север» ВС России продолжили продвижение в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 180 военных и технику, проинформировал 8 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВС России за сутки отразили шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Кроме того, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровая гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Конашенков докладывал, что ВСУ за сутки потеряли до 140 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север». Подразделения группировки отразили за сутки шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ в указанный период лишились на данном направлении танка, двух бронетранспортёров, самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, двух орудий Д-20 и трёх гаубиц Д-30, добавил Конашенков.

В районе Купянска Харьковской области для ВСУ сложилась сложная ситуация, заявил в тот же день главком украинской армии Александр Сырский. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, сказал он.