Лондон, 10 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Украина ожидает получение первых истребителей F-16 в июне или июле текущего года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в военном руководстве киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киев рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне–июле», — сказано в публикации.

О том, какая именно страна станет поставщиком первых истребителей, источник агентства не сообщил. Вместе с тем отмечается, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство отправить F-16 на Украину.

Отмечается, что пилоты и наземный персонал уже несколько месяцев обучаются западными союзниками Украины.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля заявил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

6 мая МИД РФ заявил, что Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия.

В дипведомстве напомнили, что в ближайшее время ожидается передача Украине американских самолётов F-16. В МИД напомнили, что с российской стороны неоднократно указывалось, что Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО, подчёркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

3 мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска намерены применять американские истребители F-16 в комбинации со старой авиацией, имеющейся у них на вооружении, — самолётами Су-27 и МиГ-29.

По словам Евлаша, F-16 смогут выполнять манёвры Су-27 и МиГ-29, как это уже было в 2000-х годах и на международных учениях.

Представитель воздушных сил отметил, что украинские войска «достаточно эффективно используют советские комплексы» ПВО с западными, и уточнил, что Киев хочет перевооружить весь воздушный парк.

Вместе с тем экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале высказал мнение, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.