Афины , 2 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Первый офицер военно-воздушных сил (ВВС) Греции прибыл в Киев, чтобы в качестве инструктора готовить украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16, переданными Украине состоящими в НАТО странами, сообщил 1 июня греческий информационный портал Defence-point. gr.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«ВВС Греции эксплуатируют F-16 в течение почти четырёх десятилетий в условиях постоянно турецкой агрессии. Они накопили огромный опыт и знания по оперативному использованию истребителей, особенно в ближнем воздушном бою», — говорится в публикации.

Журналисты предположили, что греческий инструктор прибыл на Украину в рамках инициативы «Коалиция по обучению F-16», созданной в Вильнюсе для обучения украинских пилотов и техников для эксплуатации американских истребителей.

Издание напомнило, что в августе 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что Афины присоединяются к коалиции. В ходе этой инициативы в Румынии в ноябре начал работать центр обучения пилотов для F-16.

Как сообщало ИА Регнум, представитель ВВС Украины Илья Евлаш в апреле заявил, что киевский режим ожидает получения F-16 в этом году. Он также отметил, что самолёты придётся прятать от российских ударов, для этого в том числе предлагают рыть подземные бункеры, что потребует колоссальных затрат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 мая заявил, что Москва будет считать передачу киевскому режиму F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что именно эти истребители длительное время считались основным средством доставки зарядов в совместных ядерных миссиях военного блока.

Президент России Владимир Путин в марте отметил F-16 в случае их поставки на Украину не поменяют ситуацию в зоне СВО, российская армия будет нещадно уничтожать эти истребители, как и другую боевую технику, поставленную Западом. Он подчеркнул, что американские самолёты будут законной целью для ВС РФ в том числе, если их направят против неё с территории третьих стран.