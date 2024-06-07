Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Страны, входящие в БРИКС обгоняют по общему объёму ВВП государства, состоящие в G7, и эта тенденция усиливается, заявил президент России Владимир Путин 7 июня, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общий ВВП стран БРИКС больше сегодня, чем совокупный ВВП так называемой «Большой семерки». И эти тенденции не только сохраняются, а ускоряются, усиливаются», — сказал он.

Путин подчеркнул, что имеет в виду темпы роста, которые будут в ближайшей перспективе.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что доля ВВП стран БРИКС с учётом присоединившихся к нему Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии вырос до 36%. Он также отметил, что у объединения есть большой потенциал дальнейшего роста за счёт присоединения новых участников. Россия всегда будет поддерживать этот процесс, подчеркнул глава государства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе сообщила, что по итогам 2023 года доля БРИКС выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Она отметила, что этот показатель немного выше, чем у G7.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 июня заявил о намерении республики присоединиться к БРИКС. Он также отметил, что хотел бы посетить встречу глав МИД стран объединения, которая состоится 10 — 11 июня на полях ПМЭФ.