Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. О намерениях присоединиться к объединениям БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявляют 59 стран, рассказал журналистам 8 июня советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

Кирилл Зыков /РИА Новости Ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков

Указанные организации привлекают страны, которые стремятся к развитию сотрудничества в новых форматах в рамках многополярной концепции развития, отметил Кобяков на пресс-конференции, посвящённой итогам ПМЭФ.

«Россия со своими партнёрами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время ещё 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах», — сказал советник президента.

Участие в саммите БРИКС в Казани, который состоится в октябре 2024 года, планируют принять около 30 делегаций, отметил также Кобяков.

ШОС призвана стать новым центром экономической силы в условиях глобальных перемен и формирования многополярного мира, заявил советник президента. Авторитет и значимость организации на мировой арене растут и всё большее число стран проявляет интерес к участию в работе ШОС, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня в рамках ПМЭФ Владимир Путин провёл встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Путин отметил, что банк под руководством Роуссефф показывает значительную чистую прибыль.

Одной из главных целей представительства России в БРИКС в 2024 году является ограниченная интеграция новых участников, заявил Путин в интервью китайскому агентству Xinhua в мае. Также в списке приоритетов — продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене и наращиванию возможностей объединения для продвижения более демократической и справедливой системы международных отношений, сказал президент.

1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к содружеству пяти новых государств — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Число участников БРИКС выросло до десяти.