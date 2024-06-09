Берн, 10 июня, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Швейцарская конференция по Украине пройдёт безрезультатно, сенсации не ожидается, написал 7 июня новостной портал Watson.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

«Уже сейчас создаётся впечатление, что 15–16 июня крупной сенсации не произойдёт. Это противоречит надеждам (главы киевского режима. — Прим. ред.) Владимира Зеленского, которые он выразил в ходе своего визита в Берн в январе 2024 года», — заявили журналисты.

Исходом мероприятия, вероятнее всего, будет то, что «после продолжительных схваток гора родит мышь», отметили авторы.

Также в издании упомянули, что Зеленский сталкивается с большими трудностями в зоне боевых действий, ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в швейцарском Бюргенштоке. По его словам, на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности, заявил 7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каждая страна принимает своё суверенное решение, принимать участие в этом мероприятии или нет, добавил представитель Кремля.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран СНГ принять участие в конференции в Швейцарии, однако все они отказались. Лидеры стран СНГ понимают, что мероприятие является попыткой создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского» и не имеет никакого отношения к миру, отметил он.