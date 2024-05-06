Киев, 6 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением, сообщил изданию «Страна. ua» начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов.

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«Вздрогнуло всё вокруг, будто началось землетрясение», — сказал он, говоря о последствиях удара авиабомбой.

По данным издания, авиабомба ФАБ-1500 была оборудована специальным модулем, чтобы она могла планировать в воздухе после запуска с самолёта.

По словам Болвинова, такое вооружение против Вооружённых сил Украины (ВСУ) было применено впервые.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, отметило издание.

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес 31 марта назвал используемые армией России планирующие авиабомбы большой проблемой для ВСУ и стратегической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории. Он также отметил превосходство ВС России в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.

В конце марта журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорилось о применении авиабомбы ФАБ-3000, производство которой запустили в РФ. Авторы публикации считают, что самолёты-носители этого вооружения будут подвергаться угрозе из-за особенностей указанного средства поражения.

Они полагают, что если ФАБ-3000 будут размещать на бомбардировщике Ту-22М, то из-за плохих аэродинамических характеристик боевой машине с бомбой придётся приближаться к линии фронта, где возрастает риск поражения.