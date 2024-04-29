Вашингтон, 29 апреля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Применяемые российскими военными планирующие авиабомбы ввергают в ужас украинских бойцов. Этот вид оружия играет решающую роль в завоевании превосходства в конфликте. Об этом 29 апреля написало американское издание Military Watch Magazine.

Евгений Биятов / РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

«Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счёт применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб. <…> Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — заявил портал.

Отмечается, что в последнее время потребности Киева в новых системах противовоздушной обороны значительно возросли, потому что созданные в советское время на базе систем С-300 украинские арсеналы истощаются и их не могут заменить, так как эти комплексы производит только Россия.

По словам авторов, это позволило российской авиации играть всё более важную роль в боевых действиях.

При этом уточняется, что Запад на данный момент не в состоянии поставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля обозреватель Марчин Яблоньский польского портала Interia написал, что у российских авиабомб с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК) есть большие возможности для постоянной модернизации. По словам эксперта, у них можно улучшать аэродинамические характеристики, повышать дальность полёта и наращивать массу до трёх тонн.

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес 31 марта назвал используемые армией России планирующие авиабомбы большой проблемой для ВСУ и стратегической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории. Он также отметил превосходство ВС России в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 18 апреля заявил о мощном ударе по расположению артиллерии ВСУ на временно подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, российские военные нанесли удар по позициям украинских военных авиабомбами ФАБ.