Мелитополь, 20 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Российские лётчики сбросят на позиции украинской армии бомбы ФАБ-1500 с надписью «За Семёна Ерёмина» в память об убитом украинскими боевиками военкоре «Известий». Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего на украинские позиции сбросят четыре боеприпаса, на которых написано, что атаку ими осуществляют за погибшего российского журналиста.

«Известия» сообщили о гибели 42-летнего Семёна Ерёмина 19 апреля. Он выполнял задание возле села Приютное в Запорожской области, когда его атаковал украинский FPV-дрон. Корреспондент получил тяжёлое ранение и скончался. Ему было 42 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство журналиста очередным подтверждением террористической сущности киевского режима. Она напомнила, как Ерёмин в своё время опубликовал документальные свидетельства того, что украинские власти приказали ВСУ в первую очередь уничтожать российских военкоров, находящихся в зоне СВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий». Он назвал это большой трагедией и отметил, что украинские военные осознанно стараются убивать российских журналистов.

Официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций Фархан Хак также прокомментировал гибель Семёна Ерёмина. Он заявил, что ООН против убийства журналистов, и необходимо расследование всех подобных случаев.

Следственный комитет пообещал сделать всё возможное, чтобы установить всех причастных к гибели военкора. Ведомство назвало Ерёмина настоящим героем, подчеркнув, что его убили в ходе целенаправленной атаки.