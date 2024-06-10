Ереван, 10 июня, 2024, 05:11 — ИА Регнум. В Ереване демонстранты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не собираются расходиться, они установят палатки и перекроют проспект Баграмяна. Об этом в ночь на 10 июня заявил лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Трансляцию с места события ведут местные новостные порталы.

Иван Шилов ИА Регнум Армения

«Мы проведём ночь здесь, в палатках и машинах. Мы останемся. Полиция перекрыла улицу Демирчяна, а мы перекроем проспект Баграмяна», — сказал он.

Лидер оппозиции отметил, что протестующие «не из тех, кто устает», полиции придётся оставаться на улицах «днём и ночью, в дождь и зной».

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 июня в Ереване участники акции протеста выдвинулись в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации президента. Затем митингующих разделили на две группы, поскольку дорогу им перегородила полиция. По решению лидеров оппозиции одна часть людей осталась у парламента, а вторая направилась вместе с архиепископом Багратом Галстаняном в обход к правительственным дачам.

Несмотря на позднее время, участники акции движения «Тавуш во имя родины» остаются у здания парламента. Митингующим противостоит полиция, которая не пропускает их на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Иногда между полицейскими и протестующими возникают перепалки. Стражи порядка объявили участникам шествия, что их действия незаконны. Силовики заявили, что готовы применить специальные средства, женщин призвали покинуть зону напряжённости.