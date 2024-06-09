Ереван, 10 июня, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Несмотря на позднее время, участники акции движения «Тавуш во имя родины», требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, остаются у здания парламента. Трансляцию шествия ведут местные новостные порталы.

Иван Шилов ИА Регнум Забастовки и протесты в Армении

Митингующим противостоит полиция, которая не пропускает их на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Иногда между полицейскими и протестующими возникают перепалки.

Стражи порядка объявили участникам шествия, что их действия незаконны. Силовики готовы применить специальные средства, женщин призвали покинуть зону напряжённости.

После небольшой активности ситуация разрядилась.

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Как сообщало ИА Регнум, в Армении протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

За день до этого, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Глава правительства объяснил им, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки. Один из жителей на встрече назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что если Армения не согласится, то вскоре начнётся война.

Вечером 9 июня в Ереване участники акции протеста выдвинулись в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации президента. Затем митингующих разделили на две группы, поскольку дорогу им перегородила полиция. По решению лидеров оппозиции одна часть людей осталась у парламента, а вторая направилась вместе с архиепископом Багратом Галстаняном в обход к правительственным дачам.