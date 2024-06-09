Ереван, 10 июня, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В Армении участников шествия сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» разделили на две группы. По решению лидеров оппозиции одна часть митингующих осталась у парламента, а вторая направилась вместе с архиепископом Багратом Галстаняном в обход к правительственным дачам. Акцию транслируют местные новостные порталы.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Ереване

«Раз нас не пропускает полиция по этому маршруту, то мы приняли решение, что часть народа с Гарником Даниеляном [один из лидеров движения] останется здесь, а мы по улице Сарьяна выйдем на Прошяна», — объяснил Галстанян.

Он добавил, что если шествие не пускают здесь, митингующие пройдут с другой стороны.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 июня в Ереване участники акции протеста выдвинулись в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации президента. Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призывал сторонников вновь собраться 10 июня на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для «навязывания своей воли» властям. Кроме того, он призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

Движение «Тавуш во имя родины» противится одностороннему процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села.