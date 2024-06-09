Брюссель, 10 июня, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент не оставляют сомнений в лидерстве поддерживающей действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из Европейской народной партии (ЕНП).

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

По информации пресс-службы ЕП, Европейская народная партия пока получает 191 место из 720. Вторым по численности мест, вероятно, будет S&D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) — 133 места.

Ещё ожидают последних итогов голосования в Ирландии и уточнения результатов по нескольким европейским странам.

Как сообщало ИА Регнум, претендующая на второй срок Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в своём переизбрании по итогам победы её Европейской народной партии на выборах в Европарламент.

Политик предупредила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели, включая помощь Украине.

Согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51%. В пресс-службе законодательного органа отметили, что показатели уже превысили итоги выборов 2019 года, а для Европы «это очень хорошо».