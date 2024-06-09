Брюссель, 9 июня, 2024, 23:29 — ИА Регнум. По предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах в Европарламент (ЕП).

Joaquin Corchero/Keystone Press Agency /Global Look Press

Глава ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это всего лишь предварительные цифры, они могут отличаться от итоговых.

Партия фон дер Ляйен может получить 181 место, следом идёт прогрессивный альянс социал-демократов (135 мест в новом ЕП).

Выборы прошли с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в январе портал Euractiv проинформировал, что Европейская народная партия готова поддержать действующего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на новый срок. Её избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок полномочий фон дер Ляйен истекает в ноябре 2024 года.

Рассчитывать на разрешение конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европе и в США, заявил 9 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Установления мира на Украине можно достичь в два шага, первый — это выборы в Европарламент. Второй шаг, добавил премьер, это предстоящие выборы президента США.