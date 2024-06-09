Курск, 9 июня, 2024, 23:39 — ИА Регнум. В Курской области поздним вечером 9 июня была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава области попросил население сохранять бдительность. Смирнов подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Как сообщало ИА Регнум, в Курске остановили футбольный матч между курским ФК «Авангард» и омским «Иртышом» из-за угрозы ракетой атаки.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Дежурные средства противовоздушной обороны вечером 9 июня уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолётного типа.