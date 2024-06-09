Курск, 9 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В Курске остановили футбольный матч между курским ФК «Авангард» и омским «Иртышом» из-за угрозы ракетой атаки. Об этом сообщил «Авангард».

ФК «Авангард»

«Игра остановлена. Все в Укрытия. Матч будет продолжен без зрителей», — говорится в Telegram-канале клуба.

Матч был остановлен на 73-й минуте. Клуб принёс извинения и поблагодарил за поддержку. После отмены тревоги матч был возобновлён и завершился вничью. Тем самым «Авангард» обеспечил себе выход в группу «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.

О тревоге ракетной опасности перед этим сообщил в Telegram-канале исполняющей обязанности губернатора Курской Области Алексей Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об авиационной опасности.

Ранее в этот день Гусев предупреждал о ракетной опасности в области.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.