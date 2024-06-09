Брюссель, 9 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европейском парламенте (ЕП) и в США, заявил 9 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами после голосования на выборах в ЕП.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По его словам, установления мира на Украине можно достичь в два шага. Орбан пояснил, что первый шаг — это выборы в Европарламент, главной темой которых стал вопрос о мире. Второй шаг, добавил он, это предстоящие выборы президента США.

Если на выборах в Соединённых Штатах и Европе победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может установиться мир, подчеркнул премьер Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, также 9 июня в интервью телеканалу HirTV Орбан отметил, что на Западе хотят победы над Россией для получения доступа к её ресурсам и активам, как это было в 1990-е годы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что после распада СССР Запад хотел развалить Россию, подчинить себе страну и использовать ресурсы. В этой связи глава государства вспомнил звучащие на Западе предложения разделить Россию на пять частей. Известный политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал отдельно подчинить и использовать ресурсы России.

Также глава государства заявил, что Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Президент добавил, что западные элиты рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и политическую государственную систему, полагая, что смогут посеять в стране внутреннюю смуту.

Президент Республики Сербской Милорад Додик 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, но Путин понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны.