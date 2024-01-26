Брюссель, 26 января, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Европейская народная партия (ЕНП) готова поддержать действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в качестве кандидата на новый срок, сообщил портал Euractiv.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

По данным журналистов, чиновник ещё не объявляла о планах снова стать претендентом на этот пост. В Euractiv считают, что она может сделать соответствующее заявление 19 февраля, когда в Берлине состоится съезд Христианско-демократического союза (ХДС).

Кроме этой политической силы и ЕНП выдвижение фон дер Ляйен кандидатом может поддержать греческая партия «Новая демократия».

Фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок полномочий фон дер Ляйен в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года,

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря стало известно, что журнала Forbes выбрал Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной мира в 2023 году. За ней в соответствующем рейтинге следовали глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-президент США Камала Харрис.

15 января переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий в Европе. Журналисты напомнили, что в 2019 году её кандидатуру поддержала коалиция, состоявшая из консервативной ЕПН, либералов и социалистов.