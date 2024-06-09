Берн, 9 июня, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Бывший полковник швейцарского Генштаба Жак Бод признал успех российской специальной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия, на мой взгляд, достигла цели этим украинским конфликтом, это своего рода сдерживание. Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла», — сказал он.

По словам отставного офицера, Запад понял, что на Украине всё потеряно. Спецоперация выявила, что у ВСУ и западных союзников больше не осталось боеприпасов и зенитных ракет. Российская армия уничтожает, всё, что они производят, заключил Бод.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский истребляет украинцев из-за Запада. У Украины нет шансов в этом конфликте, заявил профессор Массачусетского технологического института, бывший советник главы Пентагона Теодор Постол. Зеленский, по сути, бросает в эту «мясорубку» всё больше ни в чем не повинных людей. Осложняет ситуацию на Украине демография, которая похожа на «чёрную дыру», указал эксперт.

Главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер написал, что ВСУ обессилены, деморализованы и отступают, а недостаточная воля европейских стран к сопротивлению и поляризация внутренней политики США выявили слабость Запада, которой воспользовалась Россия.

Россия добьётся окончательной победы, благодаря русскому характеру, а не ядерному оружию, подчеркнул 7 июня президент Владимир Путин. Он добавил, что для победы в ходе СВО России не нужно проводить дополнительную мобилизацию. Российская армия стремится выдавить, а не максимально быстро разгромить противника, для такой тактики достаточно патриотично настроенных добровольцев, отметил глава государства.