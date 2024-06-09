Вашингтон, 9 июня, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский истребляет украинцев из-за Запада. У Украины нет шансов в этом конфликте, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works профессор Массачусетского технологического института, бывший советник главы Пентагона Теодор Постол.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте. На поле боя у них нет никаких шансов», — сказал он.

Экс-советник главы Минобороны США добавил, что Зеленский, по сути, бросает в эту «мясорубку» всё больше ни в чем не повинных людей.

Осложняет ситуацию на Украине демография, которая похожа на «чёрную дыру», заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, Украина и её народ не интересны действующей власти и местным олигархам. Киевский режим сегодня полностью выполняет указания из-за рубежа. У украинского правительства нет своего суверенитета, ему наплевать, сколько жертв будет среди людей, сказал он.

Не все союзники Украины хотят добиться победы в конфликте с Россией, заявила в мае премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она уточнила, что заявления о необходимости «не допустить проигрыша Украины и высказывания о полной победе Киева не являются одинаковыми».

Вооружённые силы России максимально эффективно воюют на Украине. Если бы Киев в 2022 году принял стамбульские соглашения, то Украина могла бы избежать почти гарантированного поражения, заявил экс-сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт.

Россия добьётся окончательной победы благодаря русскому характеру, а не ядерному оружию, заявил 7 июня президент Владимир Путин. Стране для победы в ходе спецоперации не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Российская армия стремится выдавить, а не максимально быстро разгромить противника, для такой тактики достаточно патриотично настроенных добровольцев, добавил глава государства.