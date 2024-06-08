Лондон, 9 июня, 2024, 02:32 — ИА Регнум. У берегов йеменского порта Аден неизвестные напали на британское судно. Об этом заявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Brian Harrington Spier Аден

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от йеменского Адена», — уточнил источник.

Подробности не приводятся. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

В специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey отметили, что по гражданскому грузовому судну нанесли ракетный удар. В результате атаки на борту возник пожар, возгорание быстро потушили.

Как передавало ИА Регнум, ранее UKMTO сообщал о подобном происшествии с британским судном в Аденском заливе. Инцидент произошёл утром 10 мая в 195 морских милях к востоку от Адена. Сведения передал капитан атакованного судна.

29 апреля в UKMTO проинформировали, что неизвестные атаковали судно у берегов Йемена на расстоянии 54 морских миль к северо-западу от порта Моха.

Военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям хуситов в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов. В результате атаки погибли более 10 человек, свыше 30 получили ранения.