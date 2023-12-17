Москва, 17 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Об этом 17 декабря на съезде «Единой России» заявил президент Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Сателлиты пытались обрушить российскую государственную систему, посеять смуту, но подобные рецепты не сработали и не сработают в отношении России», — отметил глава государства.

Путин заявил, что все уровни власти в стране демонстрируют устойчивость, сценарии политической дестабилизации не работают. Президент добавил, что элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и политическую государственную систему. Они полагали, что смогут посеять в России внутреннюю смуту.

При этом российский лидер отметил, что только народ — источник власти.

Путин приехал на съезд «Единой России», которой проходит на ВДНХ в Москве. Партия впервые за два года собралась на съезд, на котором собираются обсудить основные задачи на ближайший период.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 декабря заявил, что после распада СССР Запад хотел развалить Россию. Глава государства отметил, что западные страны хотели подчинить себе страну и использовать ресурсы. В этой связи президент вспомнил звучащие на Западе предложения разделить Россию на пять частей. Известный политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал отдельно подчинить и использовать ресурсы России.