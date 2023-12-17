Москва, 17 декабря, 2023, 10:15 — ИА Регнум. После распада СССР западные страны хотели развалить Россию. Об этом 17 декабря заявил глава российского государства Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«После распада СССР [Запад] считал, что надо немного потерпеть, щас доразвалим Россию. Такая самая большая по европейским меркам страна <…> не нужна», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом, как отметил российский лидер, Запада хотел подчинить себе страну и использовать ресурсы.

Так, как предлагал известный политический деятель в США Збигнев Бжезинский разделить Россию на пять частей. Эти части он предложил отдельно подчинить себе и использовать её ресурсы. При условии, что все по отдельности они не будут иметь веса и возможности отстаивать в интересы, как это делает единое российское государство, пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России заявил, что геополитические интересы оказались для Запада важнее, чем устранение идеологических противоречий, связанных с распадом Советского Союза. Путин отметил, что после распада СССР казалось, что идеологическая основа для противостояния России и Запада исчезла, но это было не так. Как пояснил глава государства, современные проблемы в мире начались после краха СССР, так как устройство мира было определено по итогам Второй мировой войны. Путин тогда добавил, что Запад пытался раскачивать постсоветскую Россию.