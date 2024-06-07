Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Запад планировал разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны, заявил 7 июня журналистам президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума.

Kremlin Pool/Global Look Press Милорад Додик

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — сказал он.

Додик заявил, что Запад научился так поступать, проводя подобные планы в других частях мира, а потом пришел с этим в Россию, рассчитывая на новый успех. Путин этому помешал, поэтому он является национальным богатством своей страны и всего русского народа, отметил президент РС.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре 2023 года заявил, что США хотели разделить Россию и подчинить по отдельности, как уже сделали это с Европой. Он подчеркнул, что на Украине американцы провели отдельную работу, опираясь на местных националистов. Президент напомнил, что сразу после распада СССР западные страны начали сотрудничать в России с «пятой колонной», террористами и сепаратистами. Это была попытка устранить конкурента на геополитической арене, отметил российский лидер.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте 2023 года также заявил, что западные страны стремятся разделить РФ на части и поэтому пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Россия им не нужна ни в каком виде, тем более такая большая, с ядерным щитом и не покорившаяся США, отметил политик.