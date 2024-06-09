Будапешт, 9 июня, 2024, 05:29 — ИА Регнум. На Западе хотят победы над Россией для получения доступа к её ресурсам и активам, так же как это было в 1990-е годы. Об этом заявил в интервью телеканалу HirTV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Виктор Орбан

«Западные провоенные лидеры хотят победить Россию. Отличный план! А ради чего? Ради денег, активов, влияния, как обычно», — сказал глава венгерского правительства.

На Западе, по его словам, многие пытаются вернуться обратно в 1990-е годы. Тогда доступна была не только Украина, но и Россия и её деньги. Многие европейцы и американцы зашли в российскую экономику, начали перестраивать возможности России в соответствии с современной экономической логикой. В дальнейшем российское правительство отказалось от этого, взяв всё в свои руки.

Сейчас попытка «победить Россию на её границе» — это первый этап плана, указал Орбан. Он напомнил, что Украина также богата ресурсами, но она вся в долгах, иностранные компании могут владеть её активами.

Как сообщало ИА Регнум, страны Евросоюза и Соединённые Штаты хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине для захвата российских природных ресурсов, отмечал в январе экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. США и ЕС нуждаются в газе, нефти, уране, никеле, удобрениях, азоте и алюминии, а Россия является первой страной в мире по природным ресурсам. Именно поэтому на Западе выставляют РФ как агрессора, угрожающего им. При этом у Европы нет ничего, что нужно Москве, заключил экс-сотрудник ЦРУ.

Владимир Путин отмечал, что после распада СССР Запад хотел развалить Россию, подчинить себе страну и использовать ресурсы. В этой связи президент вспомнил звучащие на Западе предложения разделить Россию на пять частей. Известный политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал отдельно подчинить и использовать ресурсы России.

Президент Республики Сербской Милорад Додик 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, но Путин понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны.