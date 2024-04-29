Лондон, 29 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали судно у берегов Йемена, на расстоянии 54 морских миль к северо-западу от порта Моха. Об этом 29 апреля сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны в соцсети X.

Кадр из видео

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи», — проинформировало ведомство.

Отмечается, что власти начали расследование произошедшего. В связи с инцидентом управление рекомендовало соблюдать осторожность другим судам в этом районе, а также сообщать о любой подозрительной активности.

Каких-либо подробностей произошедшего в UKMTO не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на британское судно Andromeda Star в Красном море. Также они заявили о сбитом американском дроне MQ-9 в провинции Саада.

Ранее в этот же день UKMTO сообщило о повреждениях танкера в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Уточнялось, что ранее судно принадлежало британской компании, а теперь под флагом Панамы шло из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).

ВМС Британии 24 апреля сообщили об атаке на судно у берегов Джибути. По их информации, нападение произошло в 72 морских милях к юго-востоку от порта Джибути.