Лондон, 10 мая, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Неизвестные напали на британское судно в Аденском заливе, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

ТАСС/Indian Navy on X via AP

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Там добавили, что судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

По данным ведомства, инцидент, который центр классифицирует как нападение, произошел 10 мая в 07:57 мск. Сведения получены от капитана атакованного судна.

Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля в UKMTO сообщили, что неизвестные атаковали судно у берегов Йемена, на расстоянии 54 морских миль к северо-западу от порта Моха.

27 апреля йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на британское судно Andromeda Star в Красном море. Также они заявили о сбитом американском дроне MQ-9 в провинции Саада.

Ранее в этот же день UKMTO сообщил о повреждениях танкера в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Уточнялось, что ранее судно принадлежало британской компании, а теперь под флагом Панамы шло из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).

ВМС Британии 24 апреля сообщили об атаке на судно у берегов Джибути. По их информации, нападение произошло в 72 морских милях к юго-востоку от порта Джибути.