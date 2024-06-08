Вашингтон, 9 июня, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Украина желает вторгнуться в Россию и подтолкнуть страны НАТО к вступлению в конфликт. Такое предположение высказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Chatham House Джон Миршаймер

Эксперт считает, что киевский режим и те, кто его поддерживает, «глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО».

«В эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают», — признал Миршаймер, отметив, что это уже не повлияет на исход конфликта.

Профессор добавил, что не в американских интересах вводить войска на Украину, так как это станет катастрофой.

«Администрация Байдена, несмотря на все её глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени», — выразил надежду политолог.

Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск назвал тревожным высказывание политических деятелей США о нападении на Россию.

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в Белом доме всё чаще звучат разговоры уже не столько за защиту Украины, сколько за масштабное нападение на Россию.

США не будут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил 8 июня американский политолог Гилберт Доктороу.