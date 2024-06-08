В США надеются, что Белый дом не поддержит Киев во вторжении в Россию
Политолог Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию, втянув НАТО в конфликт
Вашингтон, 9 июня, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Украина желает вторгнуться в Россию и подтолкнуть страны НАТО к вступлению в конфликт. Такое предположение высказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт считает, что киевский режим и те, кто его поддерживает, «глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО».
«В эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают», — признал Миршаймер, отметив, что это уже не повлияет на исход конфликта.
Профессор добавил, что не в американских интересах вводить войска на Украину, так как это станет катастрофой.
«Администрация Байдена, несмотря на все её глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени», — выразил надежду политолог.
Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск назвал тревожным высказывание политических деятелей США о нападении на Россию.
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