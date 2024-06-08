Вашингтон, 8 июня, 2024, 21:07 — ИА Регнум. США не будут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил 8 июня американский политолог Гилберт Доктороу.

Иван Шилов ИА Регнум

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он напомнил, что ранее администрация США так и не решилась нанести ядерные удары ни по КНДР, ни по Ирану, хотя их потенциал был куда более ограниченным, нежели у России.

«Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть США. Так зачем США предпринимать что-либо столь рискованное, как обстрел России ракетами? Они этого не сделают», — заявил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин сказал, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также президент призвал не поминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в применении ядерного оружия у России нет, сказал глава государства.

В вопросе о применении ядерного оружия Россия руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал также Путин.

Президент США Джозеф Байден некоторое время назад подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия, сообщил 7 июня помощник Байдена Пранай Вадди. Указания призваны учитывать «реалии новой ядерной эры», рост ядерного арсенала Китая и необходимость «сдерживания» России, Китая и КНДР одновременно, сказал Вадди. Не исключено, что ядерный арсенал США будет увеличен, сказал также помощник Байдена.

5 июня в ходе встречи президента РФ и руководителей международных информагентств представительница Reuters спросила Путина, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько вероятна такая ситуация.

Президент в ответ заявил, что не стоит доводить не только до использования ядерного оружия, но и до угроз такого использования. Также Путин предположил, что собеседница в своей публикации скроет, что сама вывела его на данную тему, и заявит, что президент России «махал ядерной дубинкой».

Западные политики отчего-то уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие, отметил также Путин в ходе указанной встречи. Но при угрозе суверенитету страны РФ будет использовать все средства, в том числе и это, подчеркнул президент.