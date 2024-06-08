Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 8 июня показал в своём Telegram-канале видеокадры с освобождённым из плена ХАМАС гражданином РФ и Израиля Андреем Козловым.

кадр из видео Освобождённый из плена ХАМАС гражданин РФ и Израиля Андрей Козлов

В этот день он навестил в больнице освобождённых ранее из плена в секторе Газа заложников, среди которых был и россиянин. На записи видно, как Козлов обнимает и благодарит Нетаньяху. Россиянин, по всей видимости, находится в шоковом состоянии и спрашивает у окружающих: «Что происходит?»

Израильский премьер также тепло приветствует и обнимает Козлова, который сейчас проходит медицинское освидетельствование в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

Также на видео показано, как Нетаньяху пообщался с другими вернувшимися из плена соотечественниками, их родными и близкими.

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Как передавало ИА Регнум, днём 8 июня стало известно, что военные Израиля в результате спецоперации в секторе Газа освободили четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

29 мая группировка «Сарая аль-Кудс» (террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ) опубликовала видео с предположительно захваченным в плен россиянином Александром Труфановым. На этих кадрах молодой мужчина говорит на иврите и обещает вскоре показать целому миру правду о судьбе заложников.

На следующий день группировка опубликовала новое видео с этим же заложником, на котором он говорит, что здоров и у него «всё в порядке».