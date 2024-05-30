* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Газа, Палестина, 30 мая, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Группировка «Сарая аль-Кудс» (террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ) опубликовала второе видео с якобы находящимся в заложниках россиянином Александром Труфановым. Ролик размещён в Telegram-канале движения.

t. me/IsraelInRussia

На видео мужчина назвал свои имя и фамилию, а также рассказал о состоянии здоровья.

«Первое, что хочу сказать — это то, что моё состояние в порядке и я здоров», — заявил он.

Группировка «Сарая аль-Кудс» является военным крылом «Исламского джихада» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как передавало ИА Регнум, днём ранее группировка опубликовала первое видео с, предположительно, захваченным в плен россиянином. На этих кадрах молодой мужчина говорит на иврите и обещает вскоре показать целому миру правду о судьбе заложников.

Информацию о похищенном и его родных прокомментировали представители посольства Израиля в России. В диппредставительстве сообщили, что террористы похитили Труфанова вместе с бабушкой, матерью и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отца россиянина террористы убили.

Боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля 7 октября 2023 года. По данным израильских властей, в результате погибли 1,2 тыс. человек, ещё 253 израильтянина взяли в заложники. Часть из них — более ста человек — освободили в рамках недельного перемирия осенью прошлого года.

30 ноября израильтянка Сапир Коэн, невеста Александра Труфанова, вернулась в Израиль в составе лиц, освобождённых из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства, сам Труфанов остался в заложниках у радикалов. Коэн освободили вместе с ещё пятью израильтянами.

Ранее посольство России в Израиле объявило, что из плена ХАМАС удалось вызволить Ирину Татти и Елену Труфанову — бабушку и мать Александра Труфанова, которые, как и он, имеют российское гражданство.