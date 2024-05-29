* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 мая, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Группировка «Сарая аль-Кудс» (террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся военным крылом «Исламского джихада» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало видео с якобы находящимся в заложниках россиянином. Как сообщили в посольстве Израиля в России, речь идёт об Александре Труфанове, похищенном ХАМАС и удерживаемом в заложниках в Газе с 7 октября прошлого года.

Посольство Израиля в России

В диппредставительстве сообщили, что террористы похитили Труфанова вместе с бабушкой, матерью и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отца россиянина террористы зверски убили.

Мужчина имеет два гражданства — российское и израильское.

Видео длится 30 секунд. Газета The Times of Israel сообщила, что неизвестно, когда оно было снято. На кадрах мужчина представился Александром Труфановым и заявил, что в ближайшее время расскажет, что произошло с ним и другими заложниками палестинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля 7 октября 2023 года. По данным израильских властей, в результате погибли 1,2 тыс. человек, ещё 253 израильтянина взяли в заложники. Часть из них — более ста человек — освободили в рамках недельного перемирия осенью прошлого года.

30 ноября израильтянка Сапир Коэн, невеста Александра Труфанова, вернулась в Израиль в составе лиц, освобождённых из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства, сам Труфанов остался в заложниках у радикалов. Коэн освободили вместе с ещё пятью израильтянами.

Ранее посольство России в Израиле объявило, что из плена ХАМАС удалось вызволить Ирину Татти и Елену Труфанову — бабушку и мать Александра Труфанова, которые, как и он, имеют российское гражданство. С ними встретился посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он пообещал, что российские дипломаты предпримут все возможные меры, чтобы освободить остающихся в плену граждан России, включая Труфанова.