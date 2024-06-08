Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Военные Израиля в результате спецоперации в секторе Газа освободили четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года, сообщила армия Израиля 8 июня.

JINI/Global Look Press

Операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Все освобождённые здоровы, они доставлены в медицинское учреждение в пригороде Тель-Авива, сказано в сообщении.

В числе освобождённых — 27-летний гражданин России и Израиля Андрей Козлов, отметила также пресс-служба армии Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приостановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве заложников. При этом он отметил, что Тель-Авив не откажется от проведения операции после временного прекращения огня.

Власти Израиля лишь частично поддержали инициативу президента США Джозефа Байдена, который ранее предложил ХАМАС соглашение по урегулированию палестинско-израильского конфликта, состоящее из трёх этапов.

Первый этап, рассчитанный на шесть недель, подразумевал прекращение огня в секторе Газа, вывод армии Израиля и освобождение части заложников в обмен на выпуск из тюрем палестинцев, второй — полное прекращение боевых действий и освобождение оставшихся заложников, третий — начало реконструкции сектора Газа. ХАМАС положительно оценило предложение Байдена.

Замглавы МИД России Михаил Богданов 30 мая на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС граждан России проинформировал об усилиях ведомства по их освобождению. Дипломат подчеркнул, что этот вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично ставится ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС.