Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, рассказал журналистам 8 июня советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Это только то, что не является коммерческой тайной», — пояснил ответственный секретарь оргкомитета форума на пресс-конференции, посвящённой итогам ПМЭФ.

Участие в мероприятиях форума приняли 21,3 тысячи участников из 139 стран, работу ПМЭФ освещали 4216 представителей СМИ России и зарубежных стран, отметил также Кобяков.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Президент принял участие в пленарной сессии форума. Он оценил ситуацию в национальной и мировой экономике, а также обозначил десять векторов глобального развития и структурных изменений России, которые призваны обеспечить развитие на многие годы.

В своём выступлении на форуме Путин дал понять, как будет развиваться экономика страны, отметила в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова. Перед Россией стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира до 2030 года, и это вполне достижимо, учитывая текущие темпы экономического развития страны и активность зарубежных компаний на ПМЭФ, отметила эксперт.