Москва, 7 июня, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июня принимает участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Валентина Певцова/РИА Новости

«Пленарка» традиционно явялется центральным событием форума.

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике, о политической обстановке. Наверняка будет затронута и тема Украины, ход СВО.

По словам представителя Кремля, речь пойдет о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны.

В начале пленарной сессии Путин выступит с речью. Далее он передаст слово президентам Боливии и Зимбабве, которые также будут присутствовать на мероприятии. Во второй половине пленарной сессии лидеры вместе примут участие в дискуссии. Модератором пленарной сессии стал политолог Сергей Караганов.