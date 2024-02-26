Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 февраля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Консульство России может открыться в 2024 году в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия».

jia3ep Флаг России

Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.

«Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон», — сказал президент.

Додик уточнил, что в настоящее время прорабатываются технические и логистические вопросы. Он отметил, что открытие консульства в Бане-Луке пойдёт на пользу Республике Сербской.

«Это нам очень поможет, и мы подготавливаем помещение, где бы мог работать соответствующий коллектив», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с Милорадом Додиком в Казани. Путин вручил ему орден Александра Невского. При этом указ о награждении президента Республики Сербской российский лидер подписал ещё в июне 2023 года.

После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета. 16 февраля президент Республики Сербской предупредил, что Баня-Лука не согласится стать членом НАТО. Додик пояснил, что вступление энтитета в этот альянс лишит республику человечности.