Москва, 6 июня, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожила за сутки в зоне своей ответственности до 640 военных ВСУ. Об этом 6 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/Global Look Press

По его словам, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка ДНР.

«Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные уничтожили две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20.

Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков заявил, что группировка «Юг» ВС России улучшила положение по переднему краю. Потери Вооружённых сил Украины составили до 230 военных за сутки, а также три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker американского производства, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав», 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В конце мая американское издание The New Yorker писало, что в результате наступательных действий российских военных и нехватки резервов положение украинской армии может значительно ухудшиться уже летом. Как отметила в беседе с изданием старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Дара Массикот, ВСУ вынуждены отводить войска для усиления Харьковской области, а западное оружие Киев получает не сразу.