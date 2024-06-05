Москва, 5 июня, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Группировка «Юг» ВС России улучшили положение по переднему краю. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 230 военных за сутки. Об этом 5 июня проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 30-й, 54-й, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Калинина, Дзержинск и Красное Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли за сутки до 230 военных, три боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» американского производства, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав», 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 470 военных.

По его словам, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР.

В конце мая американское издание The New Yorker писало, что в результате наступательных действий российских военных и нехватки резервов положение украинской армии может значительно ухудшиться уже летом.Как отметила в беседе с изданием старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Дара Массикот, ВСУ вынуждены отводить войска для усиления Харьковской области, а западное оружие Киев получает не сразу.

Эксперт уточнила, что считает, что дополнительная военная помощь США может помочь Киеву пережить 2024 год, однако она не снимает острого вопроса о дефиците личного состава ВСУ, который не могут решить даже радикальные методы украинских властей.

28 мая телеканал Al Mayadeen сообщил, что из-за прорыва армии России на разных направлениях в зоне СВО произойдёт обрушение целых участков украинского фронта. Отмечалось, что этому также поспособствует провал мобилизации на контролируемой Киевом территории.