Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Уголовные дела возбудили в отношении 25 иноагентов, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего Роскомнадзор передал информацию в Следственный комитет России о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов. Из них в отношении 25 нарушителей уже возбуждены уголовные дела. Эту информацию сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в рамках проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сейчас в реестре Минюста находятся 606 иностранных агентов, из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения, 428 физических лиц. Согласно российскому законодательству, они обязаны сопровождать все свои публикации специальной маркировкой. За её отсутствие для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Если иноагент нарушает закон третий раз в течение года, это может послужить поводом для возбуждения уголовного дела с максимальным наказанием до двух лет колонии.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля предложил установить в стране уголовную ответственность для иноагентов по примеру США. Этот закон в Штатах действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц. Мера наказания в таком случае предусматривает штрафы, заключение в тюрьму и депортацию. При этом Медведев заявил, что даже если бы американский закон предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям.

В России 1 декабря 2022 года вступил в силу объёмный закон об иностранных агентах. На них возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти. Они также обязаны маркировать производимые ими материалы. Помимо этого, иноагенты лишены права осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также изменения запрещают им участвовать в выборах всех уровней. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 15 мая этого года.