Москва, 8 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 8 июня, что НПО «Международная федерация прав человека» (FIDH), которая обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с запросом на выдачу ордера на его арест, является пособником террористов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий в борьбе против неонацистского режима в Киеве», — написал Медведев в соцсети в X.

Он отметил, что обращение в суд пришло от структуры, которая связана с миллиардером Джорджем Соросом. Зампред СБ характеризовал подобные НПО и их хозяев как пособников террористов, которые буквально днём ранее убили более 20 мирных граждан в Луганске.

«Это и вправду мотивирует продолжить работу против гнусной нацистской клики. Мы будем ещё злее, еще безжалостнее, будем более неистово выводить на чистую воду уродов и прихвостней бандеровского режима, а также их патронов», — добавил Медведев.

FIDH, финансируемая фондом Open Society Foundations (организация, признанная в РФ нежелательной) Сороса и МИД ряда стран Запада, направила в МУС запрос на выдачу ордеров на арест не только Дмитрия Медведева, но и замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова, гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, журналистов Владимира Соловьёва и Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. В заявлении суда уточнили, что ордера выдали в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершённым с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил 30 июня 2023 года, что абсурдный ордер МУС на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.