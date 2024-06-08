Луганск, 8 июня, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В Луганске спасатели при разборе завалов дома за ночь нашли тела ещё двоих погибших из-за удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Telegram-канал Леонида Пасечника

«Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек», — написал он.

По состоянию на 08:00 мск известно о 60 пострадавших в результате обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается, добавил Пасечник.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске, 40 граждан с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах, из них двое несовершеннолетних. Шесть человек погибли. В этот же день ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину в селе Садовом Херсонской области, где было много людей. Первый удар был нанесён управляемой бомбой, второй — из РСЗО HIMARS. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди убитых — 9-летний ребёнок.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей. Российская армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, сказала дипломат.