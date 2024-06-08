Москва, 8 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии — это «самый последний» сигнал о том, что мероприятие станет политической формальностью, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Un.org Антониу Гутерриш

«Это самый последний сигнал о том, что конференция станет не более, чем сотрясанием воздуха, политической формальностью», — написал он в Telegram-канале.

По его мнению, это также уже признали и Соединённые Штаты, сочтя, что в отсутствии лидеров Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и ряда других стран конференция не выполнит своей задачи.

«Присутствие от США (вице-президента) Камалы Харрис — это ни о чём. И в незападном мире, да и в западном, это ни для кого не секрет», — заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в швейцарском Бюргенштоке. По его словам, на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявила, что Китай не примет участие в саммите в Швеции, инициированном Киевом. Повестка конференции сильно расходится с позицией КНР и ожиданиями мирового сообщества. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на мероприятии.

Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Мексика и Никарагуа также отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Мексиканская сторона объяснила свою позицию тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию назвали политическим фарсом.