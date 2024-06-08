Выгоничский район, Брянская область, 8 июня, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Над территорией Выгоничского района Брянской области ночью 8 июня силами ПВО Минобороны России уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

Глава Брянской области уточнил, что украинский дрон поразили в Выгоничском районе. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня российские средства ПВО сбили беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Вражеский БПЛА был уничтожен над Севским районом. В результате этого никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

В районе Новошахтинска Ростовской области ночью 8 июня был сбит беспилотник, подтвердил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, последствий на земле нет.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.