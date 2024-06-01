Брянск, 1 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Как уточнил глава региона, российские военные успешно пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением дрона.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений, добавив, что на месте падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Отмечалось, что киевский режим использовал для атак по территории России БПЛА самолётного типа.

Позднее в оборонном ведомстве сообщили о ещё двух сбитых над Белгородской областью дронах ВСУ. По информации военных, попытку террористической атаки Киева пресекли около 10:45 мск.