Новошахтинск, Ростовская область, 8 июня, 2024, 01:30 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 8 июня в районе Новошахтинска был сбит беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что дрон был сбит силами противовоздушной обороны в 00:30 по местному времени.

Голубев заверил, что последствий на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек — супруги и их взрослая дочь, которая погибла.

Ночью 7 июня система противовоздушной обороны уничтожила и перехватила 28 беспилотников самолётного типа над российскими регионами.